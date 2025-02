O Team eleVen Original, um dos vencedores do Community Wildcard (Bilhete Coringa), tem sido uma presença frequente nas Qualificatórias do Campeonato Mundial de Clash of Clans com raízes competitivas que remontam à história competitiva do Clash. Com uma fanbase fanática que acredita veementemente que eleVen pode levar para casa o grande prêmio, não temos dúvidas de que esta equipe fará um grande respingo nas Finais do Campeonato!