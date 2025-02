Ei Chefe!

As Finais do Campeonato Mundial do Clash of Clans estão se aproximando rapidamente! Agora precisamos de VOCÊ para nos ajudar a criar o torneio de guerra de clãs mais épico que o mundo já viu. Ao longo de 2020, 6 clãs abriram caminho na Liga da Guerra de Clãs mensal e nos Qualificatórias da ESL para ganhar seu Bilhete Dourado. Cada Golden Ticket garante a eles uma vaga nas Finais e a chance de lutar pelo prêmio de $ 1.000.000! Agora cabe a você decidir quais clãs ficarão com as 2 vagas finais por meio da votação da comunidade.