Somente você pode dar a 2 Clãs a chance de competir nas Finais do Campeonato Mundial de Clash of Clans e lutar pela chance de ganhar o prêmio de US $ 1.000.000! Acontecendo no cenário mundial na ESL One Arena, em Hamburgo, Alemanha, de 25 a 27 de outubro, 8 clãs se enfrentam para provar qual é o melhor do mundo. Nos últimos 6 meses, 6 clãs disputaram as eliminatórias mensais da ESL em Katowice, na Polônia, para garantir uma vaga nas finais mundiais.



No entanto, 2 clãs serão votados pela comunidade como curingas, e é aqui que você entra. Na próxima semana, abriremos a votação onde você poderá tomar sua decisão. Mas não estamos apenas enviando QUALQUER Clã; queremos garantir que os dois clãs curinga sejam jogadores que têm o que é preciso para lutar contra os melhores do Mundo! Abaixo estão os perfis dos clãs curinga. Esses clãs lutaram muito bem nos qualificadores da ESL, mas não conseguiram garantir um dos ingressos de ouro nas finais ou foram excelentes concorrentes em várias ligas de guerra de clãs administradas pela comunidade. Escolha com cuidado, pois você terá direito a um único voto que não poderá ser alterado após o lançamento.



Conheçam os Times Coringa!