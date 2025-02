O Campeonato Mundial de Clash of Clans voltou com batalhas mais iradas ainda! Você está pronto para o melhor ano da nossa competição de e-sports? Com US$ 1.150.000 em jogo e um novo centro da vila, o Campeonato Mundial deste ano será melhor do que nunca!



Em 2023, vamos continuar com o incrível formato de 2022, trabalhando com a comunidade para encontrar as melhores equipes do mundo! Quatro (4) equipes chegarão à final mundial ao conquistar um ingresso dourado em um torneio organizado pela comunidade, e outras quatro (4) terão que batalhar na Qualificatória do campeonato para conquistar uma vaga na final mundial!



Este ano, vamos trabalhar em parceria com Queso, RUSH.GG e Clash MSTRS para organizar os eventos do ingresso dourado. Além disso, é um prazer chamar a China de volta ao campeonato, e o quarto ingresso dourado será concedido por um torneio organizado na China.