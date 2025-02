O Clash of Clans Worlds Warmup está de volta para sua edição de 2023 maior e melhor do que nunca!

Com um prêmio total de $ 30.000 em jogo e apresentando o Centro de Vila 15 pela primeira vez em um Warmup do Mundial, as apostas estão mais altas do que nunca!

Este ano teremos as equipes finalistas do Campeonato Mundial de 2022 entrando na corrida como equipes convidadas diretamente para a fase de grupos!

Haverá duas qualificatórias para todos. As 8 melhores equipes (4 de cada qualificação) avançarão para a fase de grupos. A fase de grupos dividirá as equipes qualificadas e finalistas mundiais em 4 grupos. As 2 melhores equipes de cada grupo avançam para os playoffs.

Confira a explicação do formato e a distribuição da premiação na imagem abaixo