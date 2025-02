No final de Abril, anunciamos que talvez precisemos limitar o número de equipes competindo na próxima Pré-Qualificatória do Campeonato Mundial.

Hoje, gostaríamos de compartilhar mais informações sobre a inscrição.Embora ainda não tenha sido tomada uma decisão final quanto ao número de equipes participantes da Pré-Qualificatória de Maio, os Líderes de Clãs da Liga Campeão 1-3 devem registrar suas equipes através do Ícone do Hub do Torneio, localizado no lado direito da tela inicial, agora que as inscrições estão abertas.

Uma vez selecionados por um Líder de Clã, os jogadores poderão se inscrever através do mesmo Ícone do Hub do Torneio.Se for necessário limitar o número de equipes, dividiremos os espaços disponíveis entre os melhores Clãs das Ligas Campeões 1-3.

Informaremos a você sobre nossa decisão final até 17 de Maio.Para um tutorial em vídeo sobre como se inscrever para a Pré-Qualificatória do Campeonato Mundial através do Hub do Torneio no jogo, clique neste link ou assista ao vídeo abaixo!