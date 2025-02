É isso mesmo Clasher! Você está pronto para testemunhar o melhor confronto de Clash do Mundo e fazer parte da história?

O primeiro Campeonato Mundial de Clash of Clans será realizado no palco principal da ESL One HamburgO (Alemanha), de 25 á 27 de Outubro, e você está convidado a se juntar a nós para um final de semana celebrando as Guerras de Clãs no palco internacional!

Com times célebres como Tribe Gaming, Team Queso, Vatang e agora QueeN Walkers, não perca esta oportunidade única de se juntar á torcida e aos aplausos estrondosos nas batalhas dos seus clãs favoritos em busca do prêmio de $ 1.000.000.

Os ingressos para as finais do Campeonato Mundial estão à venda a partir de terça-feira, 2 de Julho. Você pode comprar seus ingressos diretamente visitando o site da ESL One aqui: esl.gg/clashtickets - e certifique-se de verificar a página de informações da ESL One para todos os detalhes interessantes.

Vejo você em Outubro, Chefe! Enquanto isso, junte-se à discussão em nossos Grupos!



Clash On!





- Sua equipe Clash of Clans