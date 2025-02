O Voador é alguém que está faltando da listada Base do Construtor desde que mostramos a primeira cinematografia marítima, onde ele ajudou a transportar todo mundo através do mar até essa nova e estranha terra. Portanto, já é hora de ele ser representado em seu exército (só não pergunte de onde ele tirou o planador; na verdade, não sabemos).





Em sua nova encarnação, o Voador é uma tropa aérea que terá como alvo as estruturas defensivas. O primeiro ataque do Voador irá temporariamente paralisar a defesa do inimigo antes que ele desça abaixo com seu fiel Porco e volte para um Corredor normal. Se o Voador for abatido antes de atingir seu alvo, ele perderá sua habilidade de voo temporário e retornará ao seu atletismo terrestre suíno como um Corredor regular.







Igualmente ao Corredor da Vila Principal ele contornará as paredes saltando sobre elas e terá como alvo preferencial as defesas inimigas.