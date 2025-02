Os Raides da Capital são batalhas épicas onde você poderá testar o poder do seu Clã contra as Capitais inimigas. Como citamos antes, na Capital do Clã, os Clãs constroem juntos e batalham juntos - e isso nunca fez tanto sentido como durante os Raides da Capital.

Os Raides da Capital vão acontecer durante o Fim de Semana. A princípio, os Raides de Fim de Semana começam toda Sexta-feira e acabam na Segunda-feira seguinte. O seu clã participará em batalhas épicas para conquistar o maior número de Distritos e Capitais possíveis, ganhando Ouro da Capital e Medalhas de Raide como recompensa.

O Líder do Clã e os Colíderes podem optar por permitir que o seu Clã participe do Raide de Fim de Semana. Se o seu Clã optar por participar, quando o Raide de Fim de Semana começar, o seu Clã será pareado contra outra Capital do Clã. Porém, os Raides de Fim de Semana não são batalhas diretamente cabeça a cabeça, onde o Clã oposto está atacando sua Capital. Pense neles como batalhas multijogador, onde você ataca a base de outro jogador, mas ele não está atacando a sua.

O dano durante o Raide da Capital é persistente. Isso significa que quando você ataca um Distrito, e não o destrói, outro membro do seu Clã poderá continuar atacando do ponto em que você tinha acabado seu ataque. Por exemplo, se conseguiu 50% e 2 estrelas no seu ataque, quando outro membro do seu Clã for atacar esse mesmo Distrito, ele começará do ponto em que você deixou, nos 50% e 2 estrelas.

Adicionalmente, as Armadilhas não são rearmadas entre ataques. Então, qualquer Armadilha que tenha sido ativada nos ataques anteriores, continuará assim.

Finalmente, Feitiços permanecerão durante um ataque depois que são usados. Por exemplo, se você usar um Feitiço de Cura, o membro do seu Clã que atacar a seguir, também irá usufruir do Feitiço de Cura que você deixou no chão.

Cada jogador terá 5 ataques no decorrer do Raide de Fim de Semana. Se um jogador conseguir destruir um Distrito, você ganhará uma recompensa única de um Ataque Bônus. Só poderá ganhar UM Ataque Bônus por Raide de Fim de Semana.

Destruir Construções irá recompensar jogadores com Ouro da Capital. Apenas Construções destruídas darão Ouro da Capital. Se você for o jogador que destruiu o Distrito, quaisquer Tropas que tenham sobrado (quer tenham sido mobilizadas no campo de batalha, ou não), darão Ouro da Capital adicional. A recompensa total é calculada através do espaço de habitação total que as Tropas ocupam.









Quando o seu Clã conseguir destruir todos os Distritos, incluindo o Pico da Capital, o seu Clã será pareado contra outra Capital do Clã para destruir. No final do Raide de Fim de Semana, jogadores que participaram do Raide receberão Medalhas de Raide baseado nos Distritos destruídos e no quão bem seus Distritos se defenderam contra ataques inimigos.

Assim que você é pareado no Raide de Fim de Semana, não poderá participar no Raide de outro Clã até que o fim de semana acabe.

O pareamento é baseado no nível das Construções da sua Capital.