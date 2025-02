O Feitiço de Invisibilidade é um feitiço totalmente novo que desbloqueia quando você atualiza sua Fábrica de Feitiços para o nível 6 no Centro de Vila 11. Mas esse Feitiço não é para os tímidos ou mansos. Esta faca de dois gumes vai mudar enormemente a forma como você ataca (música sinistra entrando).



O Feitiço de Invisibilidade, como o nome explica, tornará tudo sob sua aura, invisível. Enquanto as unidades são invisíveis, elas não podem ser alvo de ataque. Mas o Feitiço de Invisibilidade tornará TUDO, incluindo as defesas inimigas, invisíveis. As únicas unidades não afetadas por ele são Máquinas de Cerco e os Muros.