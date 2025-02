Ao melhorar sua Casa de animais, você também terá acesso a um novo Clash Pet em cada nível. Cada Clash Pet tem sua própria habilidade única que ajudará o herói ao qual foi designado.



Cada herói pode levar qualquer um dos Clash Pets disponíveis para a batalha, dependendo da estratégia que você está usando. Atribuir diferentes Clash Pets a diferentes heróis permitirá que você crie várias estratégias flexíveis de acordo com as necessidades da composição do seu exército! Quer dar ao seu Rei Bárbaro algum dano extra de longo alcance? Então assigne a Coruja Elétrica como seu Clash Pet. Ou talvez você queira levar seu Queen Walk para o próximo nível? Então é acompanhá-la do seu Unicórnio para uma cura adicional!



Finalmente, os Clash Pets podem ser melhorados usando itens mágicos. Assim como seus heróis, eles podem ser melhoradoss usando o Livro dos Heróis para completar uma melhoria em processo ou um Martelo de Heróis para dar instantaneamente um nível ao seu Clash Pet.



Então, vamos dar uma olhada em quais Clash Pets estarão disponíveis com a melhora do Centro de Vila 14!