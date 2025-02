Bem-vindo de volta à nossa próxima rodada na Semana de Sneak Peek do Centro de Vila 14. Na rodada anterior abrimos o foco principal da atualização de Abril de 2021 - o CV 14. Temos ainda muitos elementos interessantes que compartilharemos com você nos próximos dias e hoje vamos revelar uma lista monstruosa de mudanças no jogo, melhorias de qualidade e reduções de custos para jogadores com CV de níveis baixo e médio.

Então, segure seu chapéu, ou martelo Construtor, e vamos lá!