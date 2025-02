Adicionamos um novo sistema de classificação da Liga para Raides da Capital. Os clãs ganharão Troféus da Capital nos Raides de fim de semana, e a contagem de troféus será atualizada após o término do evento de raide. Os clãs receberão um resumo do Raide que também exibirá suas alterações de Troféu e Liga. Este resumo será exibido na tela de visão geral do Raide, bem como postado no chat do seu clã.

Os clãs são atribuídos a uma Liga com base nos Troféus de Capital desse Clã e o Clã ganha XP do Clã a cada semana com base no nível da Liga. Os Troféus do seu Clã são determinados por 80% de sua contagem de Troféus anterior mais 20% dos novos Troféus ganhos. Novos troféus são calculados com base no saque total do seu clã, saque médio por ataque e saque médio por defesa.