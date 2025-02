Uma unidade que não foi desbloqueada não estará disponível nos Desafios Amigáveis enquanto a construção de produção que iria desbloquear essa unidade estiver sendo atualizado. No entanto, o uso de unidades já desbloqueadas permanece possível, mesmo enquanto a construção de produção está sendo atualizado.

Os pedidos de doação de Super Tropas não são removidos se os Acampamentos ou construções de produção contiverem essas Super Tropas.

O cronômetro para Poção de Poder e Poção do Herói é mais preciso.

Corrigido o problema no editor de layout para que ele não coloque mais objetos uns sobre os outros, fazendo com que o salvamento falhe quando os itens se sobrepõem.

Apresente uma nova tarefa do Desafio da Temporada para coletar Estrelas em um Desafio Amigável para a Vila Principal ou Base do Construtor.

Corrija o intervalo pessoal que não está funcionando corretamente com a guarda 24 horas da vila que você recebe ao entrar no fluxo de reengajamento.

Desative o botão Guerra Atual ao navegar no histórico normal de Guerra enquanto as Ligas de Guerra de Clãs estão em andamento para evitar espectadores indesejados.

Mostre o tempo restante corretamente no bate-papo do clã nos Desafios Amigáveis da Base do Construtor.

Corrigidos problemas de animação 3D para combinar melhor entre o primeiro e o último quadro.

Corrigido um bug com o cálculo da distância do raio em cadeia do Dragão Elétrico.

Corrigida a animação de ataque de Mineiro para que ele cause danos simultaneamente quando a pá atinge o alvo.

Corrigido um problema de encolhimento de caracteres quando alvo da Caçadora de Heróis.

Corrigido um problema raramente ocorrendo em que as tropas não eram redirecionadas corretamente quando uma Tesla Oculto aparecia se as tropas já tivessem redirecionado para outra coisa e o tempo de espera do ataque anterior ainda não tivesse sido concluído.

Corrigido o ângulo de animação de ataque do projétil do Dirigível Bélico. Anteriormente, era apontado para o solo, mas explodiu no ar acima do alvo.