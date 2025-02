Se você estiver jogando Clash of Clans já por um período de tempo, você pode ter ouvido o termo "preso na nuvem" de jogadores que regularmente sobem o ranking dos Troféus. Quando você sobe para uma determinada Liga, o número de bases que estão disponíveis para atacar diminui. Como no Clash of Clans você só pode atacar jogadores que estão offline ou que não têm um escudo defensivo, isso reduz significativamente o número de bases que você pode atacar dentro de um determinado período de tempo. Isto é especialmente verdade quando mais jogadores estão online do que offline. Portanto, quando você tenta encontrar uma base no modo multiogador, você verá a tela seguinte (às vezes por horas a fio).