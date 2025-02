Oi, Chefe! Na próxima semana apresentaremos algumas alterações de equilíbrio com base nos comentários e dados dos jogadores, bem como algumas correções visuais de bugs.Aqui estão as mudanças que estão por vir:

• Reduzir o dano da Magia em cadeia do Supermago de 60% para 40%

• Aumentar o dano da Bomba nível 9 de 112 para 125

• Aumentar o HP da Superarqueira nível 9 de 500 para 510

• Ajustar a prioridade do Grande Guardião de seguimento do Lançador de troncos e o Dirigível Bélico para reduzir a chance de ele segui-los em uma corrida mortal em direção ao Centro de Vila.





Mudanças visuais:



• Corrigir a coordenada inicial do projétil da Torre de Arqueiras aprimorada.

• Corrigir o efeito de ataque de defesa aérea de nível 11.

Ao equilibrar Clash of Clans, nossa intenção é criar unidades únicas e desejáveis, mas não demasiado poderosas. Ao introduzir novas Supertropas, nosso objetivo é sempre garantir que ela seja de alguma utilidade no jogo; isso inclui certificar-se de que a unidade está equilibrada e ao mesmo tempo é divertida de usar. Nós sinceiramente apreciamos o feedback que recebemos da Comunidade!

Como um lembrete, devido a que a manutenção implementará mudanças relacionadas ao jogo, isso significa que todas as repetições também serão apagadas.

Fique atento aos nossos anúncios para saber quando estaremos implementando as mudanças anunciadas.





Clash on!