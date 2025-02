Introduzindo Modo Treino



Uma área que sentimos que poderia ser melhorada no Clash of Clans é como os jogadores fazem a transição de um nível do Centro de Vila para o seguinte. Enquanto alguns jogadores gostam de explorar e experimentar as novas Tropas e Defesas disponibilizadas ao passar de Centro de Vila, às vezes um pouco de orientação pode ser muito útil quando se tenta entender as diferentes mecânicas dessas tropas. Na atualização de Junho, estamos introduzindo uma nova opção no menu de Ataque: Modo Treino.



Existem 17 níveis diferentes e cada nível do modo Treino é desbloqueado quando você melhora seu Centro de Vila. Não há temporizador, e cada nível do modo Treino tem um exército pré-treinado com tropas que você não precisa treinar.