A Capital do Clã se divide em vários Distritos. Cada Distrito é desbloqueado ao melhorar o Pico da Capital - o distrito mais alto da Capital do Clã. No centro do Pico da Capital temos o Capitólio, que funciona como um “Centro de Vila” do Pico da Capital. Melhorar o Capitólio aumenta o nível máximo de seus outros Distritos e Construções. Porém, seu Capitólio só pode ser melhorado em nível depois que melhore o suficiente seus Distritos, para que cumpra os requisitos do próximo nível do Capitólio.



No centro de cada Distrito temos um Centro do Distrito, que é funcionalmente equivalente ao Centro de Vila da sua Vila. Os Centros dos Distritos podem ser melhorados com Ouro da Capital e o nível das Construções no Distrito é determinado pelo nível do Centro do Distrito. Quanto mais nivelado seu Centro do Distrito estiver, mais alto poderão ser melhoradas as Construções desse Distrito.