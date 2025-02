Comandante dos Exércitos Reais, a Campeã Real é feroz como uma tempestade de inverno e igualmente destemida. A Campeã Real é o mais nova Heroína que desbloqueia no Centro de Vila 13, elevando o número total de Heróis para 4. Melhorado com Elixir Negro, o Campeão Real traz uma nova e interessante estratégia para o Clash of Clans.

Como uma guerreira tática, ela é capaz de pular muros e lançar sua poderosa lança nos alvos escolhidos: as defesas. No entanto, é sua habilidade com o escudo que a faz verdadeiramente destrutiva. Com uma poderosa força, a Campeã Real lança seu escudo no campo de batalha e terá como alvo as 4 defesas mais próximas, independentemente do distância entre eles, causando dano.

Preparem-se para desencadear sua fúria!