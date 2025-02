Trazemos também umas melhorias de Qualidade de Vida que iremos liberar com essa atualização. Veja elas abaixo!

XP Ganho por Doações de Tropas em Guerras e nas Ligas de Guerras

Irá ser agora possível ganhar XP ao doar Tropas durante Guerras ou Ligas de Guerras mas não durante Guerras Amigáveis. A quantidade de XP ganha é baseada nas Tropas Doadas no início do Dia de Batalha. Não será possível farmar XP removendo as doações e pedido novamente tropas doadas.Todo o XP de doações é ganho quando o Dia de Preparação acabar.A quantidade de XP ganho é igual às outras doações.

Sorteador Aleatório de Skins de Heróis

A primeira melhoria de Qualidade de Vida que adicionamos na Atualização de Outono de 2021 foi esta nova opção. Quando ativada o Sorteador Aleatório de Skins de Heróis irá aplicar de forma aleatória uma Skin de Herói diferente de cada vez que abre sua Vila Principal, escolhendo-a de uma lista de skins que você previamente selecionou para estarem nessa rotação.



O Sorteador Aleatório de Skins de Heróis pode ser ativado através do Interface do Utilizador das Skins de Heróis, (o botão “Alterar visual” encontrado em todos os pedestais dos Heróis que tem desbloqueados). Ao ativar o Sorteador Aleatório para “Ligado”, irá precisar selecionar quais as skins que tem desbloqueadas que irão entrar para a rotação. Todas as skins que não forem selecionadas serão excluídas do ciclo do Sorteador Aleatório.



Dessa forma, se existirem certas skins da sua coleção que você não deseja que sejam aleatoriamente aplicadas quando abre sua Vila Principal, então não selecione essa skin.



Uma vez selecionadas as skins de Heróis que quer na rotação, cada vez que abre sua Vila Principal o Sorteador Aleatório de Skins de Heróis vai aplicar uma skin diferente da sua seleção aos seus Heróis desbloqueados. Estas mudanças de Skins ocorrem cada vez que abre a Vila depois de um ataque, ou depois de visitar a Vila de um outro jogador.



Esta função é como ter a sua playlist de música favorita no modo aleatório!



Melhorias no Sistema de Apoie um Criador

Se quer dar apoio ao seu Criador de Conteúdo favorito de Clash of Clans, tornamos essa opção ainda mais acessível. Na Loja do Clash, basta carregar no logo do Supercell Creator Club “C” para digitar o Código de Criador que deseja apoiar. Adicionalmente, se já está suportando um Criador de Conteúdo, o logo irá ter uma caixinha com um certo verde indicando que está correntemente a apoiar um Criador.



Mudanças no API

Para aqueles com uma maior inclinação para a parte técnica do jogo, adicionamos algumas pequenas mudanças no nosso API público.

O Estatuto opt-in/opt-out está agora presente como warPreference (in/out) na opção /players/{playerTag} no API do Clash of Clans. Esta opção apenas está presente se o jogador for membro de um Clã.

O número máximo de ataques disponíveis na guerra por participante está agora presente como attacksPerMember property nas opções /clans/{clanTag}/currentwar e /clans/{clanTag}/warlog no API do Clash of Clans. Como isto é algo novo que começamos a seguir para o histórico de Guerras de Clãs, guerras amigáveis que tenham tomado lugar antes da implementação desta opção não terão acesso a ela.