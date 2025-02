Temos algumas mudanças de balanceamento que implementaremos em uma próxima manutenção. As próximas mudanças de balanceamento afetarão as Torre Multiarqueira, Poderosa Hera, Guardião Aprendiz e a fabulosa Raposa Espiritual, veja abaixo as mudanças listadas:

Torre Multiarqueira:

Nível Dano por segundo (Antigo) Dano por segundo (Novo) Centro de Vila 1 110 DPS 120 DPS 16 2 120 DPS 130 DPS 16

Poderosa Hera:



Nível Dano por segundo (Antigo) Dano por segundo (Novo) Vida (Antiga) Vida (Nova) Centro de Vila 1 210 DPS 190 DPS 6650 HP 6300 HP 15 2 230 DPS 210 DPS 7050 HP 6650 HP 15 3 250 DPS 230 DPS 7400 HP 7000 HP 16

Guardião Aprendiz:



Nível Aumento de vida de Aura (Antigo) Aumento de vida de Aura (Novo) Centro de Vila 1 24% 20% 13 2 26% 22% 13 3 28% 24% 14 4 30% 26% 15

Raposa Espiritual: Tempo de visibilidade aumentado para 6 segundos em todos os níveis



Como as alterações listadas afetarão a mecânica do jogo, todos os replays poderão ser apagados durante a próxima manutenção. Pedimos desculpas pelo inconveniente!

Clash ON!