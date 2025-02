Gostaríamos de relembrar você que na próxima atualização de Clash of Clans somos, infelizmente, forçados a acabar com o suporte para aparelhos Apple e Android com sistemas operacionais inferiores a iOS 11 e Android 5.0.

Se, no momento, o seu dispositivo usa um sistema operacional inferior às versões mencionadas, você não conseguirá mais jogar Clash of Clans a não ser que atualize para uma versão mais recente do iOS ou do Android. Pedimos que atualize o sistema operacional do seu dispositivo para iOS 11/Android 5.0 (ou mais recente) assim que possível.



Encontre instruções de como atualizar seu iOS na página de suporte da Apple.



Saiba como verificar e atualizar a versão do Android na página de suporte do Google.



Confira nossas perguntas mais frequentes para saber como sincronizar sua conta a um Supercell ID ou como transferir sua vila para um novo dispositivo.