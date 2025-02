Nos juntamos com organizadores de torneios da Comunidade Clash de primeira para trazer para vocês o que há de melhor no competitivo do Clash!



ClashMSTRS, ESL, Queso Cup e outro torneio não anunciado!



Cada torneio tem uma Premiação Total de 50.000$ USD E JUNTO um Ingresso Dourado.



O primeiro torneio será em Março.



Monte seu time de cinco jogadores de Centro da Vila 14 e vá ao SITE OFICIAL para se inscrever!