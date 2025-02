Outra grande mudança nos ataques da Base do Construtor é a remoção das batalhas frente a frente. Com as novas batalhas multijogador, como mencionado anteriormente, seu objetivo é tentar ganhar 3 Estrelas de Prata para maximizar suas recompensas, além de ganhar saques com o Bônus de Estrelas da Base do Construtor.

Toda vez que você realiza um ataque, sua base é aberta para ser atacada por outro jogador - mesmo quando você estiver on-line! Isso significa que, para cada ataque realizado, você também receberá essa quantidade de defesas.



Como o saque não é roubado de outros jogadores durante as batalhas da Base do Construtor, isso permite que você armazene o saque sem ter que se preocupar em perder seus recursos arduamente ganhos para um upgrade depois de se defender de outros jogadores atacantes.



Atacar outra Base do Construtor é a forma de ganhar Ouro, enquanto a defesa contra ataques lhe renderá Elixir. Isso significa que não só é importante construir e aprimorar suas capacidades ofensivas, mas também criar uma defesa forte é igualmente gratificante! Quando você recebe uma defesa de um jogador atacante, qualquer Elixir ganho será colocado em um Carrinho de Elixir encontrado na sua Base do Construtor. Você também será notificado quando um jogador estiver atacando você, mesmo quando ainda estiver on-line! Portanto, você pode ver outra pessoa atacando sua Base do Construtor ao vivo para determinar onde suas defesas precisam ser melhoradas.



Conforme mencionado nas alterações de Saque de Bônus e Ligas, você pode atacar quantas vezes quiser, mesmo depois de ganhar o Bônus de Estrelas da Base do Construtor. Como as batalhas da Base do Construtor não acontecem mais frente a frente, você pode realizar seu próximo ataque assim que a batalha anterior terminar! Não é mais preciso esperar que seu oponente coloque Arqueiras Sorrateiras lentamente!



Os troféus são ganhos e perdidos ao atacar e defender, respectivamente. Você ganha troféus ao atacar outras bases de construtores. No entanto, você perderá troféus com base no sucesso com que outro jogador ataca a sua Base do Construtor. Os resultados líquidos de ganho/perda de troféus de seus ataques são semelhantes aos da Liga Lendária em sua Vila Principal. As alterações nos troféus são determinadas com base no número de estrelas obtidas, bem como na porcentagem de destruição alcançada.



O número de troféus ganhos/perdidos é baseado no nível da sua própria Casa do Construtor. Para atacar, o número de troféus ganhos depende do nível da Casa do Construtor do atacante, enquanto o defensor perderá troféus com base no nível da Casa do Construtor do defensor.