Um dos elementos de que gosto nas batalhas simultâneas da Base do Construtor atual é que uma boa defesa é tão importante quanto um bom ataque. No entanto, alguns problemas já comentados das Batalhas Simultâneas serão removidos na Base do Construtor 2. Em vez de Batalhas Simultâneas em que 2 jogadores se atacam ao mesmo tempo, teremos um sistema mais parecido com os ataques multijogador da Vila Principal.



Ao atacar, você será pareado com um adversário com número similar de Troféus, porém sem a possibilidade de escolher outra Vila para atacar. Ou seja, será necessário elaborar uma estratégia na hora contra a Base para tentar ganhar Troféus. Como o Mestre Construtor diz: "Roubar é FEIO!". Em compensação, a cada Estrela obtida no ataque, você ganha um pouco de Ouro do Construtor.



"E o Elixir do Construtor?". Já posso ouvir os jogadores perguntando. Você obtém Elixir com as defesas. A cada ataque realizado, você sofrerá um ataque, então o equilíbrio se manterá, não importa quantos ataques realize. Sua Base pode ser atacada inclusive enquanto você está on-line. Na defesa, você ganha recompensas para cada Estrela que o oponente NÃO conseguir na sua Base. Ou seja, se o ataque do oponente conseguir 2 Estrelas, você receberá 1. Sabemos como pode ser irritante sofrer um ataque na Vila Principal. Aqui, a ideia é que cada ataque sofrido seja uma oportunidade de ser recompensado por uma boa defesa.



Um bom ataque dá Ouro do Construtor para construir uma defesa mais forte, e uma boa defesa dá Elixir do Construtor para montar um ataque mais forte. Nossa intenção é incentivar os jogadores a pensarem nos dois lados da equação e eliminar o máximo possível da aleatoriedade das Batalhas Simultâneas.



Agora a Base do Construtor também terá Ligas. Quanto maior a sua Liga, maiores as recompensas de cada ataque e defesa. Também haverá Bônus de Estrela de Ouro do Construtor e Elixir do Construtor conforme a Liga em que se está. O número de Estrelas necessárias para o Bônus também depende da Liga. Quanto maior a Liga, mais Estrelas por dia são necessárias. Esse Bônus de Estrela será a fonte da maior parte dos Recursos para a maioria dos jogadores, mas ainda é possível continuar atacando depois de obtê-lo (o que atrairá também mais defesas) e continuar recebendo recompensas.