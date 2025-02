Gostaríamos de compartilhar com você algumas mudanças que afetarão o Bilhete Dourado. A partir de 1 de Julho, o preço do Bilhete Dourado aumentará para um preço base de US$ 6,99, sem incluir impostos locais ou taxas de conversão de moeda da sua região. Com esse aumento de preço, haverá muitas novas vantagens que farão com que o Bilhete Dourado continue sendo a melhor forma para acelerar seu progresso no Clash of Clans!