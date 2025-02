Durante a livestream do nosso 6º Clashiversário, deixamos uma dica para algo em que estivemos trabalhando há algum tempo.

Agora estamos prontos para revelar a próxima atualização do Clash of Clans! Em outubro, os Clãs poderão fazer parte de um novo e empolgante recurso: Liga das Guerras de Clãs!

Matchmaking (sistema de combinação de oponentes) baseado em habilidade? Verifica! Pódio competitivo? Verifica! Recompensas incríveis? Dupla verificação!

Estamos introduzindo uma série de novos conteúdos tentadores com a atualização das Ligas de Guerra de Clãs. A premissa das ligas de guerra é simples! Seu clã será agrupado com sete outros clãs em uma liga. Durante a semana da Liga, você fará uma guerra de 15 contra 15, contra cada um desses clãs. No final da semana, os clãs com o maior número de estrelas serão promovidos para o próximo nível mais alto da Liga, enquanto os Clãs com menor desempenho cairão para um nível mais baixo.

Como entramos em uma liga de guerra? É fácil! O período de inscrição ocorrerá uma vez por mês e a Liga de Guerra ocorrerá por oito dias após o período de inscrição ser fechado. Mesmo que Guerras da Liga seja de 15 x 15, há como permitir que outros travem uma Guerra de Clã durante a semana da Liga, já que você sempre pode alternar os jogadores.

Ah, e nós mencionamos que cada membro do clã recebe apenas UM ATAQUE cada, em vez dos dois ataques regulares no Guerras de Clãs?

Haverá 18 níveis de Liga no total, com muito espaço para se esforçar para ser o melhor. Quanto mais alto você subir, mais tentadoras serão as recompensas!

Clash On!

A equipe do Clash of Clans