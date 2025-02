Oi Chefes,

Gostaríamos de lhe dar informações adicionais sobre se você pode participar na Liga das Guerras de Clãs e, ao mesmo tempo, participar de guerras entre clãs e guerras amigáveis.

Resumidamente: sim! Você pode participar de ambos.

MAS

Há algumas pequenas coisas que queremos esclarecer sobre isso. Você pode participar de um clã na Liga das Guerras de Clãs e participar de outro clã em uma guerra normal /amigável.

Vamos supor o seguinte exemplo: Você é um membro do Clã A. O Clã A escolhe participar da temporada da Liga das Guerras de Clãs com você na lista de inscrição. Como resultado, você não pode participar das Guerras do Clã ou Guerras Amigáveis do Clã A.

Por enquanto, tudo bem. Se você deixar o Clã A e entrar no Clã B, e se o Clã B não participar da atual Liga das Guerras de Clãs, você pode participar do Clã B em Guerras normais e amigáveis.