Fábrica de Feitiços

Nível Nível de CV Custo de Melhoria Tempo de Melhoria Pontos de Vida Desbloqueia 7 13 9M Elixir 9d 960 Feitiço de Retorno

As batalhas nunca mais serão as mesmas. Desbloqueado no nível 13 do Centro de Vila, Feitiço de Retorno é uma nova maneira poderosa de implantar seus ataques. Quando o Feitiço do Retorno é usado, ele remove unidades do campo de batalha onde elas podem ser reimplantadas em outro lugar. Seja para salvá-los de uma defesa inimiga letal ou para enviar suas unidades para a batalha de outra posição, as unidades recuperadas podem ser redistribuídas como um grupo em qualquer lugar onde as tropas possam ser colocadas.



A quantidade de unidades que podem ser recuperadas é determinada pelo limite de espaço de habitação que cada nível possui. Tropas, Heróis e Animais de Heróis podem ser recuperados, onde Heróis contam como 25 Espaços de Habitação e Animais de Estimação de Heróis contam como 20 Espaços de Habitação. Unidades reimplantadas retêm qualquer dano causado ou quaisquer efeitos de status aplicados a elas quando são recuperadas. O Feitiço de Retorno priorizará as unidades em ordem de maior espaço de habitação primeiro.



Quaisquer unidades recuperadas que permanecerem não mobilizadas no final da batalha desaparecerão.



Alvo: Terrestre e Aéreo



Espaço de Habitação: 2



Tempo de Treino: 6m