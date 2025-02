Oi, Chefe!

De forma a deixar o Clash correndo suave para todos, fizemos uma série de correções e alterações na manutenção que realizamos mais cedo, confira os detalhes abaixo:

Fizemos o "embaralhamento" dos layouts para pessoas que exploraram o bug e têm edifícios na borda externa da base.

Balanceado o Mago de Gelo sendo muito fraco em CVs mais altos

Correção dos efeitos sonoros da Campeã Real.

Correção do pacote de ofertas CV13 mostrando uma imagem CV12.

Correção dos escombros mostrados quando um laboratório é destruído, sendo mal posicionado.

Correção da API do jogo para pesquisar clãs com tags.

Também temos uma atualização opcional disponível agora nas lojas de aplicativos, que inclui o seguinte:

Correção de alguns bugs ao alternar entre layouts (pode se manifestar como falhas ou falha inesperada ao definir layouts como ativos);

Correção de bugs com cópia de layouts compartilhados em que o layout não era salvo corretamente;

Ao selecionar membros do Clã para a Guerra, agora ele mostra seu papel;

Específico para Android: foram corrigidos alguns casos em que a posição de um entalhe da câmera podia ser detectada incorretamente e a interface do jogo ficou deslocada ou obscurecida + outras melhorias de estabilidade.

Nova versão 13.0.9 disponível agora na iOS App Store e versão 13.0.10 no Google Play. Recomendamos que você instale o patch mais recente para obter a melhor experiência

Observe que ainda estamos cientes de um problema relacionado à troca de layout ativo. Nesse caso, o layout não será ativado. Ocorre nas seguintes circunstâncias:

Se você tiver uma Estátua de Dragão guardada e houver um obstáculo na área 2x2 no canto superior da sua Vila, não poderá ativar o layout;

Se você tiver alguma decoração guardada e houver um obstáculo na área 1x1 no canto superior da sua Vila, você também não poderá ativar o layout.

Estamos trabalhando na correção no momento, mas, enquanto isso, uma solução alternativa é remover esses obstáculos da área 1x1 ou 2x2 no canto superior do seu mapa.

Obrigado pela leitura e continue ligado nas nossas Redes Sociais para saber sempre das novidades em primeira mão!





- Sua Equipe Clash of Clans.