Por razões técnicas que estão fora do nosso controle, infelizmente teremos de encerrar o suporte às versões do iOS inferiores à 9 a partir da próxima atualização do Clash of Clans. Se, no momento, o seu dispositivo usa a versão 8 do iOS ou mais antiga, você não conseguirá mais jogar o Clash of Clans a não ser que atualize para a versão mais recente do iOS.

Instruções em como atualizar a versão do seu iOS podem ser encontradas no Site de Suporte da Apple.

Para mais informações em como conectar sua conta ao Supercell ID e de como transferir sua vila para um novo dispositivo, por favor verifique as nossas FAQ's

- A equipa de Clash of Clans