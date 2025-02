Prepare-se para destruir alguns muros e desbloquear a Lança Brutal, o NOVO equipamento de herói! Tudo isso no novo evento de medalhas: Estrelato do Superdestruidor de Muros !

O Estrelato do Superdestruidor de Muros estará disponível para os jogadores com centro da vila a partir do nível 8. Como antes, você poderá realizar atividades no jogo e progredir no caminho do evento para coletar cubos de gelo. Os cubos de gelo são convertidos em supermedalhas e, assim, desbloqueiam recompensas especiais, como o novo equipamento da Campeã Real, a Lança Brutal!