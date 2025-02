Oi Chefes,



Com o lançamento do Centro de Vila 12, muitos de vocês já estão experienciando o novo conteúdo. Depois que lançamos a atualização, monitoramos constantemente o jogo para ver onde podemos fazer melhorias imediatas ou incrementais. Esperamos que a recente qualidade de vida e as mudanças no balanceamento de jogo tenham sido adições bem-vindas ao jogo.



Continuando com essas melhorias contínuas, depois de uma análise cuidadosa, introduzimos mais algumas alterações de balanceamento no Clash of Clans.

Máquina de Cerco Destruidor de Muros

Pontos de Vida do Destruidor de Muros reduzido:

Nível 1: 6300 -> 5300

Nível 2: 6720 -> 5700

Nível 3: 7140 -> 6100

Dano por Segundo do Destruidor de Muros reduzido:

Nível 1: 300 -> 250

Nível 2: 400 -> 300

Nível 3: 500 -> 350

Super P.E.K.K.A.

Velocidade de Movimento da Super PEKKA aumentada de 200 a 240

O atraso no dano da morte da Super Pekka reduzido de 3 seg a 1,5 seg



Torre Inferno

Aumento de alcance do modo multipulo da Torre Inferno de 9 espaços para 10 espaços (o alcance do modo único não mudou, mantendo-se em 9 espaços)

Melhorias na Economia de Jogo

As taxas de coleta para o Coletor de Elixir e para a Mina de Ouro aumentaram:

Nível 10: 2500 por hora -> 2800 por hora

Nível 11: 3000 por hora -> 3500 por hora

Nível 12: 3500 por hora -> 4200 por hora



Clash on!