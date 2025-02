Esse novo Item Mágico só pode ser usado depois que você tiver concluído o Bônus de Estrela da Base do Construtor. Usar o Pote de Estrelas do Construtor ignorará o tempo de recarga do Bônus de Estrela e lhe dará um novo Bônus de Estrela, dando a oportunidade de obter ainda mais saques agora! Embora o Pote de Estrelas do Construtor ignore o tempo de recarga do seu Bônus de Estrela, ele não o reinicia nem o remove. Por exemplo, se faltarem 2 horas para o fim do tempo de recarga do seu Bônus de Estrela e você usar um Pote de Estrelas do Construtor para obter um novo Bônus de Estrela, o tempo ainda permanecerá em 2 horas após a conclusão do seu novo Bônus de Estrela.