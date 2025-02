Bem-vindo às tabelas de classificação do nível de desafio do Clash Fest Menos é Mais! Esta postagem do blog será atualizada com as melhores pontuações diárias e, após o término do evento, haverá um sorteio entre os 100 melhores desempenhos de alguns prêmios Clash.

O vencedor do sorteio receberá uma mensagem na caixa de entrada do jogo (ícone de envelope no canto superior esquerdo) para notificá-lo sobre a vitória e fornecer instruções sobre como reivindicar o prêmio.