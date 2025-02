Viemos avisar que as ligas das Guerras de Clãs do mês que vem serão mais curtas do que o normal. Elas começam no dia 1º de fevereiro e terminam no dia 8 de fevereiro, totalizando 8 dias. Também vamos reduzir a tabela para 6 clãs (eles contarão com apenas 5 guerras).

A redução na duração se deve pela chegada de um novo evento em breve. Como novas tropas temporárias vêm aí, não queremos que os dois eventos se sobreponham. Nosso plano é que as ligas das Guerras de Clãs continuem competitivas e estratégicas.

Mas não se preocupe! Vamos dar aos clãs mais saque e 2 medalhas da liga extras (as mesmas que os líderes de clãs dão aos jogadores escalados). Além disso, ser promovido será mais fácil, e ser rebaixado será mais difícil do que o normal.

Confira as regras de promoção e rebaixamento de fevereiro:

Campeão 1: rebaixar 1, promover 0

Campeão 2 - Cristal 1 : rebaixar 1, promover 1

Cristal 2 - Prata 2 : rebaixar 1, promover 2

Prata 3 : rebaixar 0, promover 2

Bronze 1 - Bronze 3: rebaixar 0, promover 3

Agora você já está por dentro! Boa sorte nas ligas das Guerras de Clãs!

Boas lutas!