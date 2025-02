Referenciando a tabela acima, num Castelo de Clã de nível 1, quando você recebe tropas doadas, o nível dessas tropas será restrito aos níveis de tropas para um Laboratório de nível 5.

Usando o Bárbaro no exemplo acima, o nível máximo de Bárbaros que um Castelo do Clã de nível 1 receberá seria o nível 4 quando eles forem doados, já que esse é o nível mais alto para o qual eles podem ser melhorados com um Laboratório de nível 5.



Este limite de nível também afeta as doações de guerra. As doações de tropas de nível superior terão seus níveis reduzidos automaticamente pelo limite de nível. Além disso, todos os níveis de tropa obtidos por meio das vantagens do Clã ainda irão aderir ao limite de nível.