Bem-vindo ao Ano do Dragão Azul! Tradicionalmente, o Dragão Azul simboliza força e poder e, neste evento, você terá muito de ambos ao usar as tropas sazonais que desbloqueará durante o evento do Festival do Dragão!

O Festival do Dragão é o evento sazonal deste mês, para jogadores a partir do Centro de Vila 8, com atividades para desbloquear recompensas especiais e ganhar Medalhas de Dragão para adquirir o visual do Guardião Dragão e o Equipamento de Herói Épico, Flecha Congelante!



Datas do evento:

O Festival do Dragão começa

Data: Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Horário: 05:00h BRT, Horário de Brasília

O Festival do Dragão termina

Data: Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Horário: 05:00h BRT, Horário de Brasília



No entanto, como nos eventos sazonais anteriores, você poderá continuar acessando a aba do Comerciante do Festival do Dragão e a Pinhata de Dragão até o fechamento da loja no sábado, 24 de fevereiro, às 05:00h BRT, horário de Brasília.



Seu guia do Festival do Dragão: Guardião Dragão

Encarnando o Ano do Dragão, cada Herói está vestido com trajes dracônicos, como é apropriado para este Ano Novo Lunar. O Guardião Dragão o guiará pelo evento do Festival do Dragão, portanto, preste atenção à sua sabedoria.

Recurso do Festival do Dragão: Envelopes Vermelhos

Durante o Ano Novo Lunar, é costume distribuir Envelopes Vermelhos como um símbolo para afastar os maus espíritos. Mas onde está o Clashidade nisso? Durante o Festival do Dragão, você atacará outros jogadores em batalhas multijogador para receber seus Envelopes Vermelhos. Como nos Cookies Caóticos, os Envelopes Vermelhos serão colocados em 2 construções inimigas, Altar do Grande Guardião e o Castelo do Clã inimigo. Você precisará atacar essas construções para saquear os Envelopes Vermelhos. Além disso, você poderá coletar regularmente esse recurso da Pinhata do Dragão. Quanto mais Envelopes Vermelhos você coletar, mais recompensas desbloqueará, como minérios, tropas sazonais como Dragão Azul e Pirotécnica, e muito mais!



Medalhas de dragão: Colete o tesouro do seu Dragão

A coleta de envelopes vermelhos permitirá que você desbloqueie recompensas especiais do Festival do Dragão, incluindo Medalhas de Dragão - a moeda do evento que você pode gastar na Loja do Comerciante. Use suas Medalhas de Dragão para comprar decorações sazonais exclusivas, recursos como minérios para seu Equipamento de Herói, itens mágicos e muito mais. Os dois itens de primeira linha que sabemos que você vai querer ter em mãos são o visual de Herói Guardião Dragão e o novo equipamento épico, Flecha Congelante!



Novas tropas sazonais: Pirotécnica e Dragão Azul

Pirotécnica

Há rumores de que ela era uma arqueira que trocou seu arco por algo com mais OOMPH - um poderoso lançador de foguetes. Quando a Pirotécnica libera sua carga útil, o dano é causado não apenas ao alvo inicial, mas também aos alvos adicionais atrás dela em um padrão em forma de cone. Mas esse poder de fogo pesado tem um custo: quando a Pirotécnica dispara, o recuo do lançador de foguetes a empurra ligeiramente para trás.



Alvo favorito: Qualquer um

Alvos: Terrestre e aéreo

Espaço de alojamento: 8

Tempo de treinamento: 1m

Nível* HP DPS 3 180 80 4 220 95 5 260 110 6 300 125 7 340 145 8 360 155 9 380 170 10 400 190 11 420 200

* Começa no Nível 3

Dragão Azul

Distribua força e poder sobre as bases de seus inimigos com esse avatar do Ano Novo Lunar, o Dragão Azul. Com seus altos pontos de vida e a capacidade de atingir unidades terrestres e aéreas enquanto voa alto sobre as defesas inimigas, o Dragão Azul é um espetáculo para ser visto. O dano de respingo perfurante causado pelo Dragão Azul não só causa dano adicional atrás do alvo inicial, como também faz com que suas batalhas terminem em vitória muito mais rapidamente para que não se arrastem.



Alvo favorito: Qualquer um

Alvos: Terrestre e aéreo

Espaço de alojamento: 40

Tempo de treinamento: 6m

Nível* HP DPS 3 3200 332 4 3800 354 5 4400 376 6 5000 398 7 5600 420 8 6200 442 9 6600 464 10 7200 486 11 7600 502

* Começa no Nível 3



Equipamento de Herói Épico: Flecha congelante

A Rainha Arqueira experimenta pela primeira vez a vida épica com seu Equipamento de Herói Flecha Congelante. Esse projétil polar reduz a velocidade dos alvos quando atingido.



Habilidade: Passiva

Habilidades:

Diminui a velocidade dos alvos

Herói: Aumento de DPS

Nível Desaceleração % Duração da desaceleração Aumento do DPS do Herói Minério Azul Minério Brilhante Minério Estelar Nível de Ferreiro 1 30% 0.75s 35 NA NA NA 1 2 30% 1.0s 40 120 0 0 1 3 35% 1.0s 45 240 20 0 1 4 35% 1.0s 50 400 0 0 1 5 35% 1.25s 55 600 0 0 1 6 40% 1.25s 60 840 100 0 1 7 40% 1.25s 66 1120 0 0 1 8 40% 1.50s 72 1440 0 0 1 9 45% 1.50s 78 1800 200 10 1 10 45% 1.50s 85 1900 0 0 1 11 45% 1.75s 92 2000 0 0 1 12 50% 1.75s 99 2100 400 20 1 13 50% 1.75s 105 2200 0 0 3 14 50% 2.0s 111 2300 0 0 3 15 55% 2.0s 117 2400 600 30 3 16 55% 2.0s 122 2500 0 0 5 17 55% 2.25s 127 2600 0 0 5 18 60% 2.25s 132 2700 600 50 5 19 60% 2.25s 136 2800 0 0 7 20 60% 2.50s 140 2900 0 0 7 21 65% 2.50s 144 3000 600 100 7 22 65% 2.50s 148 3100 0 0 8 23 65% 2.75s 152 3200 0 0 8 24 70% 2.75s 156 3300 600 120 8 25 70% 2.75s 160 3400 0 0 9 26 70% 3.00s 164 3500 0 0 9 27 75% 3.00s 168 3600 600 150 9

Bilhete de evento do Festival do Dragão

O Bilhete de evento do Festival do Dragão é a sua maneira de maximizar a quantidade de recompensas que você pode desbloquear e coletar durante esse evento sazonal. Assim como o Bilhete Dourado, o Bilhete do Evento é um recurso pago específico do evento do Festival do Dragão que tem uma faixa de recompensa gratuita e premium. Depois de adquirir o Bilhete do Evento, ao coletar Envelopes Vermelhos, você desbloqueará as recompensas que estão nas faixas gratuita e premium.



Mesmo que você não compre o Bilhete do Evento, você ainda ganhará as recompensas da faixa de recompensa gratuita!

Nível de Envelope Vermelho Recompensas grátis Recompensas do Bilhete do Evento 100 100 Medalha de Dragão 20 Minério Brilhante 300 15% Aceleração de Treino 500 Medalha de Dragão 600 1000 Minério Azul 20 Minério Brilhante 1000 Tropa sazonal Pirotécnica 1050 Medalha de Dragão 1500 150 Medalha de Dragão 30 Minério Brilhante 2000 30% Aceleração de Treino 500 Medalha de Dragão 2500 1200 Minério Azul 30 Minério Brilhante 3000 Tropa sazonal Dragão Azul 1050 Medalha de Dragão 3500 350 Medalha de Dragão 40 Minério Brilhante 4000 15 Minério Brilhante 500 Medalha de Dragão 4750 1300 Minério Azul 40 Minério Brilhante 5500 15 Minério Brilhante 10 Minério Estelar 6250 400 Medalha do Dragão 60 Minério Brilhante 7000 30 Minério Brilhante Estátua Bêbe Dragão 7750 1500 Minério Azul 60 Minério Brilhante 8500 100 Minério Brilhante 15 Minério Estelar 9250 450 Medalha do Dragão 70 Minério Brilhante 10000 45 Minério Brilhante 600 Medalha do Dragão 11000 500 Medalha do Dragão 70 Minério Brilhante 12000 150 Minério Brilhante 20 Minério Estelar 13000 550 Medalha do Dragão 80 Minério Brilhante 14000 45 Minério Brilhante 800 Medalha do Dragão 15000 600 Medalha do Dragão 80 Minério Brilhante 16000 Pinhata do Dragão 35 Minério Estelar



Trilha de recompensa de Bônus

Depois de concluir a trilha de recompensa do Festival do Dragão, haverá um bônus adicional no qual você poderá ganhar recompensas adicionais. Essa trilha de recompensa de bônus é desbloqueada somente após a conclusão de toda a trilha de recompensa gratuita.

Coleta adicional de Envelopes Vermelhos Recompensa Bonus 1000 130 Medalha de Dragão 2000 130 Medalha de Dragão 4000 130 Medalha de Dragão 6000 130 Medalha de Dragão 8000 130 Medalha de Dragão 11000 130 Medalha de Dragão 14000 130 Medalha de Dragão 17000 130 Medalha de Dragão 20000 130 Medalha de Dragão 24000 130 Medalha de Dragão 28000 130 Medalha de Dragão 32000 130 Medalha de Dragão

Recompensas do Comerciante

O Comerciante também se juntou às comemorações do Ano Novo Lunar e está oferecendo seus produtos de edição limitada em troca de suas Medalhas de Dragão. Você pode adquirir uma variedade de produtos, como itens mágicos, decorações exclusivas, visuais do Guardião Dragão e a Flecha Congelante!

Item Medalhas de Dragão Equipamento de Herói Flecha Congelante 3100 Visual Guardião Dragão 4650 Minério Estelar x6 320 Minério Brilhante x60 280 Minério Azul x350 325 Decoração Lucky Anchor 1025 Decoração Crab at Home 1025 Runa de Elixir do Construtor 3100 Runa de Ouro do Construtor 3100 Runa de Elixir 3100 Runa de Ouro 3100 Livro de Feitiços 1900 Livro de Construção 1900 Livro de Luta 1900 Livro de Heróis 1030 Pá de Obstáculos 1030 Poção do Construtor 590 Anel de Muro x5 515 Power Potion 310 Poção de Pesquisa 250 Poção de Pet 250 Pote de estrelas do construtor 200 Poção de Recursos 240 Poção da Torre Relógio 150 Poção de Treino 50 Telhado de Ano Novo Lunar da Casa do Clan do 515 Deco de Ano Novo Lunar da Casa do Clan do 515 Elixir x90K 15 Ouro x90K 15

Esperamos que você goste desse evento!

- Clash On!