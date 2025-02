Ei Chefe!

É com muito entusiasmo que informamos a vocês o lançamento da nossa página oficial do Clash of Clans Esports no Twitter em https://twitter.com/Cocesports

Agora poderá acompanhar as melhores estratégias do Clash of Clans em todo o mundo e assistir ás guerras mais épicas!

Desde os melhores jogadores ás grandes Ligas, poderá assistir aos eventos mais grandiosos, tudo isso na nossa nova página do Twitter! E talvez encontrar seu próximo ataque favorito ou sua próxima base de algum jogador profissional? :)

Se junte a nós mandando um salve e fique ligado na página!