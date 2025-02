Olá Clashers,

Como vocês sabem, o Campeonato Mundial de 2021 começará em Maio, mas estávamos nos perguntando o que podemos fazer para trazer de volta aqueles momentos memoráveis do Campeonato Mundial do ano passado.

Queremos ver o quão fortes são as novas equipes no cenário de e-sports e como elas se posicionam contra as melhores do mundo.

Bem, encontramos a resposta - Torneio de Aquecimento do ClashWorlds!

Os 8 melhores clãs da Liga Campeão 1 de Março das Ligas das Guerras de Clãs terão a chance de competir contra os Finalistas Mundiais de 2020 e outros clãs importantes de todo o mundo por um prêmio de $ 40.000!





Reúna seu clã, prepare seus layouts e nos vemos na LGC de Março !! ⚔️