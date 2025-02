Ativando a proteção da conta

Para usar o novo recurso de Proteção de conta, você precisará:

Um número de telefone de trabalho que você pode acessar e receber mensagens SMS.

Um local seguro de backup para você salvar códigos de recuperação de backup adicionais se perder o acesso ao seu telefone ou perder o próprio telefone.

Você pode ativar o recurso de proteção de conta no jogo em Configurações e, em seguida, tocar em “Supercell ID”. As instruções na tela orientarão você no processo de habilitação do recurso de proteção. Depois que a Proteção de conta é ativada, ela não pode ser desativada.