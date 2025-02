À medida que nos aproximamos da próxima atualização, sabemos que você está super animado para ver o que temos reservado para você.

Se você ainda não deu uma olhada, compartilhamos anteriormente algumas das próximas alterações que estamos trazendo na Base do Construtor. Ver a resposta extremamente positiva da comunidade Clash foi emocionante! Mas para todos vocês na Vila Principal, também temos algumas mudanças futuras na economia.

Na próxima atualização, reduziremos os custos de atualização de Muros, Tropas, Feitiços, Armadilhas e Heróis, com alguns preços com descontos de até 50%! Para os novos custos de Melhoria, consulte as tabelas abaixo!

Observação: se as tabelas abaixo não tiverem uma boa escala no seu dispositivo ou forem um pouco mais difíceis de ler, verifique-as em nossos Fóruns ---> https://supr.cl/spring20reduct...