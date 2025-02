Aqui é o Stuart, designer do Clash of Clans. Foi ótimo ver que vários de vocês estão curtindo as mudanças que vieram com a atualização do Centro da Vila 15. Estamos trabalhando na próxima atualização, que será em Dezembro, mas hoje estou aqui para falar de algo que chegará no primeiro semestre do ano que vem: a Base do Construtor 2.0.



Nós ouvimos e concordamos com seus comentários de que a base do construtor não faz jus ao potencial que tem. Já chegamos a fazer alguns pequenos ajustes que melhoraram alguns elementos da base, mas não foram o bastante. Depois de muitas conversas com pessoas da equipe e de fora, e com base na experiência de fazer a Capital do Clã, decidimos que a melhor solução é fazer uma grande repaginação na base do construtor. Temos certeza de que essa mudança radical fará com que a Base do Construtor seja muito melhor como um todo.



Em nossas conversas internas, listamos elementos que são ótimos na base do construtor do jeito que ela está, e que devem ser mantidos, e também listamos problemas que devem ser consertados sem falta. Vamos reforçar os pontos positivos e eliminar os negativos para criar uma nova base do construtor que agrade quem já gosta dela e também angarie mais jogadores que virem fãs de carteirinha.



Eis alguns dos melhores elementos da Base do Construtor que vamos reforçar na nova versão: