Olhe para o c√©u! √Č um p√°ssaro, √© um av‚Ķ o qu√™, porque est√° com um olhar zangado? Porque est√° repleto de fogo? Oh n√£o, est√° respirando fundo. Esse fogo parece ser inten‚Ķ

Apresentamos uma nova Supertropa: Superdrag√£o.

O Drag√£o tem sido uma parte impactante do Clash of Clans faz quase uma d√©cada. Uma das melhores Tropas para dar Spam nos Centros de Vila mais baixos, e ainda vemos aparecendo no Castelo do Cl√£ como uma doa√ß√£o para a Guerra. Como uma Tropa a√©rea, o Drag√£o evita toda a ma√ßada que s√£o os Morteiros e os Canh√Ķes, e com o posicionamento elevado do Drag√£o, no c√©u, ele respira explos√Ķes ardentes de derreter metal nos seus inimigos.



Então, o que poderá o Superdragão oferecer que o Dragão, Bebê Dragão, Dragão Infernal, Dragão Elétrico, Dragão Dirigível, ou outra qualquer Tropa da família Dracónica não ofereça? O Superdragão é o Mestre da Assadura.



Ser uma tempestade de fogo com asas faz com que seja bem difícil para ele dar bons abraços.