O Universo Clash é um mundo de fantasia com personagens selvagens, malucos, e maioritariamente divertidos. E mesmo algumas coisas do Clash nos lembrando de diversas coisas reais, nós queremos manter o Universo Clash num mundo à parte dessas inspirações da vida real.

Todas as Bandeiras Nacionais serão removidas do Clash of Clans. Todas as Bandeiras que foram compradas serão reembolsadas.



Bandeiras fictícias continuarão no jogo.