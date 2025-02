Eu não conheço nenhum dragão churrasqueiro, mas a chapa está esquentando no Superdragão em Ação!

Superdragão em Ação é o evento sazonal deste mês. Nele, jogadores com centro da vila 8 ou superior poderão participar de atividades para desbloquear recompensas especiais, receber supermedalhas e obter a Bola de Fogo, um equipamento épico do Grande Guardião!

Datas do evento:

Início do Superdragão em Ação:

Data: segunda-feira, 11 de março de 2024

Hora: 8h UTC - 10h horário de Helsinque

Término do Festival do Dragão:

Data: quinta-feira, 21 de março de 2024

Hora: 8h UTC - 10h horário de Helsinque

Assim como em outros eventos sazonais, você não perderá o acesso à aba do comerciante do evento nem ao banho supercongelante antes do encerramento dessas atividades, que ocorre às 8h UTC/10h de Helsinque de sábado, 23 de março.

Recurso do Superdragão em Ação: cubos de gelo

Os Superdragões estão soltando fogo pelas ventas, então você vai precisar de uns cubos de gelo para acalmar os ânimos do pessoal. Os cubos de gelo serão concedidos ao atacar outros jogadores em batalhas multijogador. A quantidade de cubos de gelo concedidos varia de acordo com a quantidade de estrelas obtidas. Ao atacar com Superdragões, você recebe mais cubos de gelo ao fim de cada ataque! Os cubos de gelo também podem ser coletados regularmente no banho supercongelante, a construção do evento. Quanto mais cubos de gelo coletar, mais recompensas você desbloqueará, como minérios, decorações e mais!

O que pode ser melhor do que medalhas? Supermedalhas, é claro!

Ao coletar cubos de gelo, você desbloqueará as recompensas do evento Superdragão em Ação, incluindo supermedalhas, moedas de evento aceitas na loja do comerciante. Use suas supermedalhas para comprar uma decoração sazonal única, além de recursos, como minérios para equipamentos de herói, itens mágicos e mais. O item mais procurado, claro, é unanimidade: Bola de Fogo, o novo equipamento épico de herói.

Equipamento épico de herói: Bola de Fogo

O Grande Guardião já está farto de bagunça e está pronto para fazer estrago, literalmente. Quando equipado com a Bola de Fogo, o Grande Guardião lança uma enorme bola de fogo na defesa mais próxima, causando alto dano em uma grande área.

Habilidade: ativa

Dano em área

Nível Aumento do DPS do herói Dano Dano em área (quadrados) Minério azul Minério brilhante Minério estelar Nível do Ferreiro 1 21 1500 4 N/A N/A N/A 1 2 24 1500 4 120 0 0 1 3 27 1700 4 240 20 0 1 4 30 1700 4 400 0 0 1 5 33 1800 4 600 0 0 1 6 36 1950 4 840 100 0 1 7 40 1950 4 1120 0 0 1 8 44 2050 4 1440 0 0 1 9 47 2200 5 1800 200 10 1 101 51 2200 5 1900 0 0 1 11 56 2350 5 2000 0 0 1 12 60 2650 5 2100 400 20 1 13 63 2650 5 2200 0 0 3 14 67 2750 5 2300 0 0 3 15 71 3100 5 2400 600 30 3 16 74 3100 5 2500 0 0 5 17 77 3250 5 2600 0 0 5 18 80 3400 6 2700 600 50 5 19 82 3400 6 2800 0 0 7 20 84 3500 6 2900 0 0 7 21 87 3650 6 3000 600 100 7 22 89 3650 6 3100 0 0 7 23 92 3750 6 3200 0 0 7 24 94 3900 6 3300 600 120 7 25 96 3900 6 3400 0 0 9 26 99 3950 6 3500 0 0 9 27 100 4100 6 3600 600 150 9

Bilhete de evento do Superdragão em Ação

Com o bilhete de evento do Superdragão em Ação, você maximiza a quantidade de recompensas que podem ser desbloqueadas e coletadas durante o evento. Assim como acontece com o passe dourado, o bilhete de evento é um recurso pago exclusivo deste evento e conta com uma lista gratuita de recompensas e uma lista premium de recompensas. Ao comprar o bilhete de evento, à medida que coletar os cubos de gelo, você libera os recursos tanto da lista de recompensas gratuita quanto da premium.

Mesmo que não tenha comprado o bilhete de evento, você pode coletar as recompensas da lista gratuita de recompensas!

Patamar de cubos de gelo Recompensa gratuita Recompensa do bilhete de evento 80 Superdragão 30 minérios brilhantes 250 300 supermedalhas 500 supermedalhas 500 500 minérios azuis 30 minérios brilhantes 800 30% de aceleração de treino 1050 supermedalhas 1250 350 supermedalhas 40 minérios brilhantes 1700 10 minérios brilhantes 500 supermedalhas 2150 750 minérios azuis 40 minérios brilhantes 2600 25 minérios brilhantes 1050 supermedalhas 3050 550 supermedalhas 60 minérios brilhantes 3550 30 minérios brilhantes 700 supermedalhas 4050 1000 minérios azuis 60 minérios brilhantes 4550 50 minérios brilhantes 15 minérios estelares 5050 600 supermedalhas 80 minérios brilhantes 5550 35 minérios brilhantes Globo de pedra 6050 1250 minérios azuis 80 minérios brilhantes 6800 60 minérios brilhantes 20 minérios estelares 7550 650 supermedalhas 90 minérios brilhantes 8350 40 minérios brilhantes 1200 supermedalhas 9150 700 supermedalhas 90 minérios brilhantes 10000 Goblin desbravador 45 minérios estelares

Lista bônus de recompensas

Depois de completar a lista de recompensas do Superdragão em Ação, haverá uma lista bônus com recompensas adicionais. A lista bônus será desbloqueada somente quando toda a lista gratuita de recompensas estiver completa.

Cubos adicionais coletados Recompensa bônus 1000 130 supermedalhas 2000 130 supermedalhas 4000 130 supermedalhas 6000 130 supermedalhas 8000 130 supermedalhas 11000 130 supermedalhas 14000 130 supermedalhas 17000 130 supermedalhas 20000 130 supermedalhas

Recompensas do comerciante

O comerciante decidiu se juntar à bagunça e vai aceitar supermedalhas como forma de pagamento pelas suas mercadorias de edição limitada. Ele oferece uma série de mercadorias sazonais, que vão desde itens mágicos, decorações exclusivas e minérios até o novo equipamento de herói, Bola de Fogo.