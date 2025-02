A engenharia Goblin não é lá muito ortodoxa, mas poucos podem negar sua eficácia. O Lança-Goblin vai contra praticamente todas as convenções de segurança no trabalho, mas essa nova defesa da capital consegue lidar bem com unidades terrestres e aéreas.



O Lança-Goblin vem com 5 barris que causam dano em área às tropas terrestres no impacto. Mas toda geringonça Goblin vem com algum truque. Todo barril tem 3 Goblins Lanceiros, que surgem do barril e continuam defendendo o distrito. Esses Goblins Lanceiros atacam unidades terrestres e aéreas. Goblins Lanceiros que sobreviverem a um ataque continuarão defendendo o distrito no próximo.



A carga de 5 barris do Lança-Goblin vale para todo o raide e não é recarregada após os ataques de um mesmo raide. No entanto, se o Lança-Goblin for destruído antes de liberar os 5 barris, os barris restantes liberam os Goblins Lanceiros, que lutam até serem eliminados.



Alcance: 9 quadrados



Tipo de dano: em área



Alvos: terrestres



Alvo preferencial: qualquer



Geração de Goblins Lanceiros: 3 por barril



Nível Nível do Centro do distrito Nível do capitólio Custo de construção HP DPS 1 1 9 16000 3100 18 2 2 9 32000 3400 20 3 3 10 64000 3700 22 4 4 10 99000 4000 25

Goblins Lanceiros

Alvo preferencial: qualquer



Tipo de dano: alvo único



Alvos: terrestres e aéreos



Velocidade de movimento: 20



Espaço de habitação: 1