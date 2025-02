Batalha



As Curadoras não se focarão mais no Unicórnio

Forçar o alvo para Poderoso Iaque se estiver ajudando o Herói a destruir um Muro e o Herói for nocauteado ou focar em outro alvo.

Forçar o alvo para os animais de estimação saltadores e voadores se seu Herói designado for derrubado e o animal estiver atacando um Muro

A habilidade do Escudo Escaldante da Campeã Real não mais terá como alvo os Construtores defensivos

Fazer com que os Construtores defensores se mantenham fiéis ao seu alvo até que este seja totalmente reparado. Isto também resolve o problema de não fazer reparos dentro de um Feitiço de Veneno de nível alto.

Os Construtores em Defesa irão agora retirar-se devidamente para sua cabana em ruínas quando esta for destruída em vez de simplesmente desaparecerem

Jogabilidade

Reparo do Construtor - Destruir X Cabanas de Construtores em Batalhas Multijogador

Novas Tarefas do Passe de Temporada e Jogos de Clã:

As tarefas de batalhas multijogador dos Jogos do Clã agora só funcionarão nas Batalhas Multijogador. Desculpe Mapas dos Goblins

Deixar os jogadores com o Centro de Vila 3 e 4 usar a tela Treino Rápido

Custo do coletor de Elixir nível 5 reduzido de 3500 para 3000 para igualar o custo da Mina de Ouro nível 5 (agora são o mesmo custo em todos os níveis)

Interface de Usuário

Tarefas de Passe de Temporada que requerem apenas 1 tropa em batalhas agora lidas como "Use Arqueiras para ganhar X Batalhas Multijogador".

Mostrar cenário de guerra em miniatura do layout de guerra Desafio Amigável usado anteriormente

Mostrar cenário de guerra em miniatura do layout Guerra Amigável anteriormente utilizado

Sempre mostrar o layout Guerra Amigável ao abrir o menu de seleção de layout GA em vez de mostrar a base de guerra ativa ou o layout da vila principal ativa no caso do layout GA (Guerra Amigável) estar vazio

Mostrar indicador no botão de layout da tela Guerra Amigável se o layout da Guerra Amigável estiver faltando construções

Ocultar construções bloqueados nas miniaturas das Vilas no perfil de jogador

Ao editar um Exército Rápido você pode agora incluir qualquer Super Tropa onde você tenha o nível exigido na tropa original e não apenas as Super Tropas que você tem atualmente ativas.

O Exército Amigável é agora mostrado e editado na tela do Treino Rápido. Ele não é mais editado em Mais Configurações

Os indicadores de alojamento + feitiços foram removidos para dar espaço para isso, mas uma notificação no botão Editar lhe avisará quando um exército estiver incompleto

Adicionar indicadores de deslocamento horizontal à tela do Laboratório

Arte

Usar os gráficos corretos para a Cabana do Construtor de nível 3 na posição de 12 horas.

Consertar falha visual no nível 5 da Artilharia Águia quando está atirando.

Correção adicional de erros

Texto de descrição da Poção do Poder fixado para não mencionar mais duas vezes os feitiços de reforço. Graças a todas e muitas, muitas pessoas que nos informaram sobre isto



Não reduza o tempo de batalha dos níveis de desafio para 3 minutos se você começar a batalha destacando várias tropas ao mesmo tempo



Corrigir o bug de remover todas as ferramentas no editor de layout. Em alguns casos, quando há mais de 500 objetos no mapa, todos eles não foram removidos adequadamente, o que pode resultar em falhas ao tentar salvar a vila mais tarde.



Consertar o bug que às vezes colocaria decorações escondidas de volta ao mapa ao salvar o layout ativo no editor de layout



Permitir a troca de edifícios sem resfriamento do layout também ao editar o layout ativo no editor de layout



Sempre salva o layout ao clicar em salvar para layouts não-ativos. Anteriormente o editor de layout não salvaria o layout se ele tivesse colocações inválidas para construções. Agora as construções colocados incorretamente são automaticamente movidos para o armazenamento ao salvar



Se um obstáculo estiver bloqueando uma decoração em um dos 3 layouts da vila principal, mostrará o ícone de obstáculo corretamente ao selecionar os layouts. O uso anterior do layout simplesmente falharia sem uma explicação



Permitir a edição do Exército Amigável enquanto se visita a Base do Construtor



Não mostrar o indicador de alcance ao colocar uma nova Cabana do Construtor. Não está armado.



Limpa corretamente as tropas da Base do Construtor após cada ataque. Evita tropas extras em casos raros em que o servidor do jogo se desconecta durante um ataque.



Mostrar emblema de nível reforçado para animais de estimação na tela de fim de batalha quando a Poção do Herói está ativa



Mostrar o tempo restante do construtor também para as Cabanas dos Construtores que estão em atualização



Mostrar o tempo restante de aumento do bônus estrela no Centro de Vila (da atualização anterior do CV), mesmo que esteja em atualização



Mostrar efeito de boost de aceleração para as Cabanas dos Construtores e o Centro de Vila quando estiverem em atualização se a aceleração estiver ativa de qualquer forma



Faça com que as Torres Inferno visivelmente mirem o Unicórnio em vez de mirar o ar acima do Unicórnio



Correções e melhorias para mover todas as ferramentas no editor de layout



Refrescar todas as conexões dos Muros após a mudança da Vila



Não cancelar mais as rotações dos Muros que são feitas pouco antes da mudança da Vila



Permitir o uso da ferramenta mesmo que o segmento de Muro da Base do Construtor seja selecionado



Desmarque qualquer peça de Muro selecionada ao mover a Vila



Caso o botão de movimento seja desativado porque um dos objetos está muito próximo das bordas, destaque o objeto que está impedindo o movimento quando o botão é pressionado



Correção dos Heróis que ocasionalmente fazem voltas 360 durante os ataques



Correção do emblema de notificação de novo conteúdo que continua a ser exibido na guia Esports em alguns casos em que o conteúdo tenha sido lido



A descrição do clã tem no máximo 250 caracteres tanto na criação de um clã quanto na edição da descrição mais tarde (costumava ter 128 na criação e 250 na edição)