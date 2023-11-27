在“为自然而战”活动期间，您需要选择一支队伍。您可以加入“海洋队”阵营或“森林队”阵营，每支队伍都选择了一个特定的慈善机构作为支持对象。加入一支队伍后，您将在游戏内免费获得一个代表您所选阵营的装饰！

每个创作者将代表一支队伍，点击您最喜爱的创作者分享的链接或扫描二维码，即可加入其中一支队伍。

您将收到代表您所在队伍的装饰。作为队伍的一份子，您必须将该装饰摆放在您的基地中。

选择好自己的队伍后，就可以开始行动啦！我们的目标是在活动结束前，通过在家乡村庄发起进攻，收集尽可能多的金币。

进攻敌方家乡村庄获得的金币将计入您所在队伍的总额。全力以赴获得更多金币，让您所在队伍支持的慈善机构获胜！