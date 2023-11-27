选择您的队伍，助力公益事业，赢取超赞奖励！
“为自然而战”是一项特别筹款活动，内容创作者和他们的社区可以通过玩《部落冲突》来支持海洋清理和反对毁坏森林的公益事业！
在“为自然而战”活动期间，您需要选择一支队伍。您可以加入“海洋队”阵营或“森林队”阵营，每支队伍都选择了一个特定的慈善机构作为支持对象。加入一支队伍后，您将在游戏内免费获得一个代表您所选阵营的装饰！
每个创作者将代表一支队伍，点击您最喜爱的创作者分享的链接或扫描二维码，即可加入其中一支队伍。
您将收到代表您所在队伍的装饰。作为队伍的一份子，您必须将该装饰摆放在您的基地中。
选择好自己的队伍后，就可以开始行动啦！我们的目标是在活动结束前，通过在家乡村庄发起进攻，收集尽可能多的金币。
进攻敌方家乡村庄获得的金币将计入您所在队伍的总额。全力以赴获得更多金币，让您所在队伍支持的慈善机构获胜！
每支队伍的玩家所收集的金币将计入为以下两项公益事业筹集的资金：“Team Trees”，致力于保护森林；“Team Seas”，致力于清理海洋垃圾。
捐款总额取决于每个社区中玩家收集的金币数量，达到特定里程碑即可解锁。
您可以通过游戏内的收件箱，了解每个里程碑的完成情况！每当我们达成一个里程碑，第二天就会增加一个新的里程碑。
收集到更多金币的创作者及其社区将赢得50份特别优胜者礼品套装，其中包含Supercell独家周边，创作者们可将这些周边赠送给自己的社区。除此之外，还可获得**《部落冲突》独家装饰**！
达到里程碑后，里程碑奖励将于北京时间下一个工作日16:00在商店发放。同时会揭晓下一个里程碑。
“为自然而战”活动将于北京时间2023年11月27日22:01开始，一直持续至北京时间2023年12月15日16:00。您可以通过游戏内新闻了解您的队伍和创作者的完成情况。
挑选您的队伍，填满储金罐！快来通过游戏贡献自己的力量吧！
全面开战！
排名
创作者
队伍
|1
|Trymacs
|Sea
|2
|Papaplatte
|Tree
|3
|Jynxzi
|Sea
|4
|Inoxtag
|Sea
|5
|I did a thing
|Tree
|6
|EliasN97
|Tree
|7
|Pewdiepie
|Tree
|8
|Joe Bartolozzi
|Sea
|9
|Jschlatt
|Sea
|10
|Unchained
|Sea
|11
|Dragoon
|Sea
|12
|Real Civil Engineer
|Tree
|13
|Tyler Oliveira
|Tree
|14
|Vitamin Delicious
|Tree
|15
|Benx
|Tree
|16
|Lachlan
|Tree
|17
|NMPLOL
|Tree
|18
|Asmongold
|Tree
|19
|Betosky
|Sea
|20
|Courage
|Tree
|21
|Elchiki
|Sea
|22
|Emiru
|Tree
|23
|Mizkif
|Sea
|24
|Laserluca
|Sea
|25
|Typical Gamer
|Sea
|26
|Kameto
|Tree
|27
|Thinknoodles
|Sea
|28
|Anna Cramling
|Tree
|29
|Gotaga
|Tree
|30
|Gosu General TV
|Tree
|31
|Tiky
|Tree
|32
|Ouah Leouff
|Tree
|33
|Mohi__07
|Tree
|34
|AviveHD
|Sea
|35
|Extraemily
|Sea
|36
|Midbeast
|Tree
|37
|Lebouseuh
|Sea
|38
|Sodapoppin
|Tree
|39
|Domingo
|Tree
|40
|AwesomeElina
|Tree
|41
|Esfandtv
|Sea
|42
|Cyr
|Sea
|43
|Top5Gaming
|Sea
|44
|Dektiv
|Sea
|45
|Lemon Tea
|Tree
|46
|LukasBS
|Sea
|47
|Johannesmlz
|Sea
|48
|Karl
|Sea
|49
|Zhong
|Sea
|50
|Doigby
|Sea
|51
|Nolan
|Sea
11.12.2023 10:40 (UTC+2)