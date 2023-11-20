各位首领，你们好。

我是Stuart，《部落冲突》游戏团队的负责人。本文将给大家介绍，最近我们的游戏团队内部做了哪些幕后调整工作。简而言之：我们扩大了游戏团队的规模，以提高工作速度、打造更好的《部落冲突》！

在Supercell，我们多年来都为自己的策略而自豪：打造小型团队，让经验丰富的开发者不受阻碍地制作出色的游戏。过去，这一策略用在《部落冲突》非常合适！但是，随着我们的游戏体量变大、运营时间变长，我们想做的优化工作已经在“待办事项表”上积累得越来越多了。在这种情况下，“小团队”本身反而成了开发工作的阻碍。在Supercell，我们相信：只有为玩家制作出最好的游戏，才能取得最好的经营成果。那么，我们的玩家（也就是你们）玩的《部落冲突》达到“最好”的标准了吗？很遗憾，这个问题的答案可能是“并没有”。

这不是个令人满意的结果，因此，我们决定做出改变！与今年1月相比，游戏团队的规模大概扩大了一倍。我们需要大幅度调整工作的方式，以便让规模较大的团队真正发挥作用，完成更多工作，而不是在一片混乱中劳而无功。而且坦白说，这一年的工作中也确实有些混乱的地方。今年有许多很厉害的新同事加入我们。对于如何把工作做得更好，他们有各种非常棒的想法。同时，能参与经典的Clash世界的开发工作，这些新同事也感到非常高兴！不过，想到工作成果将会被那么多的玩家体验，这也让他们很有压力，请大家多多体谅！

扩大后的团队工作效率仍然有提高的空间。随着我们的新同事越来越熟悉工作，我们完成工作的速度会不断变快。比如最近的“合体狂潮”活动，就反映出了这一点！团队中有人表示：“如果我们的团队还保持在年初时的规模，我都不知道这活动会做成什么样子。”目前团队仍在继续扩大。我们仍然在招募各种优秀人才，让我们能早日实现“将最好的《部落冲突》献给大家”这一目标。

借此机会，我还想感谢各位玩家，感谢你们打造了一个超棒的玩家社区。《部落冲突》自2012年上线以来，就一直是属于你们——各位玩家。只要大家喜欢我们制作的内容，那我们的一切辛苦工作都是值得的。当我们的工作出现失误时，大家会感到失望，这虽然不是一件令人高兴的事，但对我们非常重要，是鞭策我们进步的动力。因此，无论是表扬还是批评，请大家多多提供反馈，它们能帮助团队决定以后工作的内容和方向！

随着团队规模变大，2024年我们有不少远大的目标和计划想要实现，其中许多内容大家应该会非常喜欢！

别急，2023年还没结束呢！本周末，我们将迎来全球总决赛！各位顶尖《部落冲突》玩家会设计出哪些精妙的阵型，使用什么进攻策略？让我们拭目以待！全球总决赛后，我们将在12月推出家乡村庄的大型更新，许多进攻策略可能都会在更新后变为历史！首领们将踏上更精彩的《部落冲突》旅程！

全面开战！

Stuart